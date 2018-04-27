Актеры БДТ поделились "небутафорской кровью"

29 марта в Cеверной столице стартовала донорская акция петербургских театров "Небутафорская кровь".

Сегодня, 27 апреля, актёры Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова присоединились к акции Благотворительного фонда AdVita ("Ради жизни") "Небутафорская кровь" и стали донорами крови.

Акция, которая стартовала 29 марта, приурочена к трем событиям: Международному дню театра (27 марта), Дню рождения благотворительного фонда AdVita (1 апреля) и Национальному Дню донора крови (20 апреля). Цель акции - привлечь доноров для подопечных фонда, лечащихся от рака. Переливания для них жизненно необходимы.

В отделение переливания крови Санкт-Петербургского медицинского университета им. академика И.П. Павлова приехали актёры БДТ: Карина Разумовская, Руслан Барабанов, Алена Кучкова и Виктор Княжев, а также доноры из группы волонтера Виталия Стаценко и ассоциации силовых структур "Воин" и передали эстафету Социально-Художественному Театру.

Видео: ВКонтакте / Донорская служба благотворительного фонда AdVita