Звезда сериала "Во все тяжкие" совершил каминг-аут

Американский актер Ди Джей Куоллс сделал это заявление во время эфира шоу Джима Джефферса.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что американский киноактер из сериала "Во все тяжкие" совершил каминг-аут. Об этом Ди Джей Куоллс заявил во время эфира шоу Джима Джефферса.

Позде он подтвердил эту информацию у себя на страничке в Twitter.

"Ага, я гей. И был геем все это время", — заявил Куоллс.

Напоним, что 41-летний Куоллс уже снялся в 50 фильмах и сериалах. Самые известные киноработы — "Человек в высоком замке", "Нация Z", "Фарго" и "Во все тяжкие".

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Видео:MrLuckyryan, Shudder, Team Coco/YouTube