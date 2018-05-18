Актер Милош Бикович был ранен во время съемок новой картины

Милош Бикович - популярный сербский актер, снявшийся в таких картинах, как "Лед", "Духлесс-2", "Солнечный удар", сериалу "Отель "Элеон", получил ранение на съемках нового фильма.

Съемочная группа подтвердили факт курьеза на съемках, уточнив, что Милош получил легкое касательное ранение при работе над новым российско-сербским блокбастером "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина.

Выяснилось, что при подготовке к съемкам в героической драме, актеру пришлось научиться стрелять из разного боевого оружия. Конечно, такие сложно-постановочные сцены всегда достаточно экстримальны, в них всегда есть место для риска, тем более, когда актер выполняет трюки сам, без участия каскадеров.

Ранение произошло прмо на площадке во врем записи сцены стрельбы из крупнокалиберного пулемета. Милоша "зацепило" гильзой.

Актер шутит, что шрамы украшают лицо мужчины, и он надеятся, что шрам прибавит ему шарма. В новой картине Милош Бикович выступает в роли сербского полицейского времен войны в Югославии. Как только медики обработали рану, и актеру была оказана необходимая медицинская помощь - он вернлся на площадку и даже отказался от дублера во время следующего трюкового эпизода - взрыва.

"Балканский рубеж" снимается сейчас и в России, и в Сербии. Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о секретной операции российской спецгруппы, которая взяла под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Сообщается, что именно эта операция предшествовала неожиданному марш-броску нашего миротворческого батальона из Боснии в Косово. Тогда Россия впервые после перестройки заявила на международной арене о своих интересах.

Кинокартина будет выпущена в феврале 2019 года компанией "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ". На кинорынке, который проходит сейчас в рамках Каннского фестиваля, "Балканский рубеж" законтрактован международным дистрибьютером "Amadeus Entertainment" (Великобритания) в 35 стран мира.