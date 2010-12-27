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Иван Краско продолжает терять зрения из-за возрастных изменений организма
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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Иван Краско продолжает терять зрения из-за возрастных изменений организма

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Актер Иван Краско пройдет лечение в Мариинской больнице из-за проблем с глазами.

Артист Иван Краско продолжает терять зрение. Ухудшение состояния глаз актер считает издержками профессии. Сообщается, что петербуржец нашел в выход из ситуации: теперь ему читает жена Наталья.
 
Артисту пришлось обратиться к специалистам - офтальмологам Мариинской больницы. Вместо четких картинок пациент видит расплывшиеся очертания. Медики установили, что виной проблем со зрением является возраст. У артиста диагностировали заболевание сетчатки глаза - мокулярную окуляцию.
 
Теперь Иван Краско будет проходить комплексное лечение. Отметим, что в настоящее время хирургическое вмешательство не будет проведено. Доктора отметили, что полностью избавиться от проблем с сетчаткой глаза - невозможно. 
Теги: актёр , болезнь , зрение , иван краско , мариинская больница , офтальмолог , сетчатка
Категории: Новости СПб

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