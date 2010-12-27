Иван Краско продолжает терять зрения из-за возрастных изменений организма

Актер Иван Краско пройдет лечение в Мариинской больнице из-за проблем с глазами.

Артист Иван Краско продолжает терять зрение. Ухудшение состояния глаз актер считает издержками профессии. Сообщается, что петербуржец нашел в выход из ситуации: теперь ему читает жена Наталья.

Артисту пришлось обратиться к специалистам - офтальмологам Мариинской больницы. Вместо четких картинок пациент видит расплывшиеся очертания. Медики установили, что виной проблем со зрением является возраст. У артиста диагностировали заболевание сетчатки глаза - мокулярную окуляцию.

Теперь Иван Краско будет проходить комплексное лечение. Отметим, что в настоящее время хирургическое вмешательство не будет проведено. Доктора отметили, что полностью избавиться от проблем с сетчаткой глаза - невозможно.