26 октября на телеканале СТС стартует новый комедийный сериал "Гости из прошлого" , который покажет историю ученого, создавшего машину времени в 1982 году. С тех пор одна половина его квартиры осталась в 80-х, а другая стала порталом в наше время. Соседи из XXI века доставят главному герою немало хлопот.

Редакции Piter.tv удалось пообщаться с исполнителем роли Валентина Хатова, актером Филиппом Ершовым. Он известен своими ролями в сериалах "Ольга" (Пушкин), "Красные браслеты" (Олег) и фильмах "Один вдох" (Саша Гордеев), "Стрельцов" (футболист "Торпедо") и "Рубеж" (студент).

Расскажите подробнее про телесериал "Гости из прошлого" и вашего героя?

Это проект о двух временах, о том, как люди попадают из сегодняшнего времени в 80е года. Мой герой антагонист главного героя - Паши Комарова. У нас с ним сложился некий "треугольник" в борьбе за одну девушку, а также мы вместе с ним фотографируем и боремся за право стать лучшим фотографом.

Какие три слова могут идеально описать вашего персонажа? Возникли ли трудности в понимании сути вашего нового героя?

Он карьерист, целеустремленный и хитрый. Таких людей, как мой герой, очень много в нашем мире. Ты постоянно сталкиваешься с той или иной ситуацией, где кто-то может тебя обмануть, кто-то надуть или какими-то методами обойти.

Есть ли что-то, что вы бы хотели изменить в нем?

Скорее нет. Есть такие люди, я не считаю их плохими или хорошими. Они просто следуют своей мечте и делают все, чтобы ее осуществить.

Кого бы вы хотели сыграть в будущем?

Я бы хотел себя попробовать в анимационном кино. Эта идея уже давно сидит у меня в голове. Из последнего, что я смотрел – это "Фантастические твари и где они обитают", продолжение серии о Гарри Поттере. Первая часть мне понравилась… Это так симпатично со стороны выглядит, когда есть какой-то мир, который ты не знаешь. Как актеру, мне было бы очень любопытно попробовать.

Как проходит ваш обычный день на съемках? Это не кажется вам рутинным?

Я встаю, приезжаю на смену, меня гримируют и жду, пока меня позовут на площадку. Дальше идет репетиция, потом съемка и так целый день.

Я был рад приезжать на проект "Гости из прошлого" . Из нас получилась очень хорошая команда, очень дружелюбная, интересная, честная, творческая. Мы что-то придумывали, что-то вспоминали, что-то дописывали, какие-то были предложения… В общем, творческий процесс всегда интересен, когда он так хорошо складывается.

Некоторые актеры говорят, что их профессия – это стресс, но и избавление от стресса, ведь в кадре можно позволить себе то, что под запретом в реальной жизни. Было ли у вас подобное?

Не знаю, стресс всегда присутствует в жизни. Все зависит от тебя, от того, как ты контролируешь ситуацию и справляешься с волнением. Благодаря съемкам ты можешь открывать для себя новое, начать что-то испытывать, чувствовать и примерять. Это и есть искусство - то, от чего ты кайфуешь, от чего получаешь удовольствие.

Допустим, ты читаешь сценарий и видишь то, чего с тобой не было. Ты воображаешь, придумываешь, что могло быть с конкретным персонажем.

Если бы не сцена, то кем бы вы стали?

Не знаю. Наверное, пошел бы учиться на тренера по футболу.

Роль какого игрока на поле вам по душе и почему?

Я достаточно долго занимался футболом, с 6 лет. Я левый защитник, мне нравится принимать активное участие в игре.

Помимо актерской деятельности, к чему у Вас лежит душа? Какие у вас хобби?

Если говорить о том, чтобы что-то писать, придумывать или даже шить, то, наверное, нет. Но когда есть время, я занимаюсь благотворительностью, стараюсь помогать бездомным собакам. Я состою в фонде "Я свободен". Мы пытаемся найти собакам новых хозяев. Это не то что бы хобби, но на благотворительность уходит все свободное время.

Тема взаимоотношений между людьми не теряет своей актуальности. Три правила для хорошего человека, по вашему мнению?

Человек должен быть честным, искренним и открытым. Если человек простой, то люди к нему потянутся.

Какой совет вы бы дали начинающему актеру?

Не потеряй себя. Слушай себя!

Оглянувшись назад, что бы вы сказали себе из прошлого?

Учись лучше, занимайся науками и развивай в себе разные интересные навыки.

Фото: Николай Сирин, предоставлено телеканалом СТС

Текст: Сангул Ходжаева / Piter.tv