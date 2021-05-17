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Аксёнов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму

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Также, по словам Аксенова, изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, остается вопрос только по устойчивому водоснабжению Алушты. Об этом в эфире крымско-татарского канала "Миллет" заявил глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму планируется построить два новых водохранилища, одно для Симферополя, второе – для Алушты.

Также, по словам Аксенова, изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.

Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, в период полноводья их можно использовать для подачи дополнительного объема воды.

Сергей Аксенов, глава республики

Ранее Сергей Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму.

Видео: ВК/Сергей Аксенов

Теги: вода, крым, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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