Аксёнов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму

Также, по словам Аксенова, изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, остается вопрос только по устойчивому водоснабжению Алушты. Об этом в эфире крымско-татарского канала "Миллет" заявил глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму планируется построить два новых водохранилища, одно для Симферополя, второе – для Алушты.

Также, по словам Аксенова, изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.

Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, в период полноводья их можно использовать для подачи дополнительного объема воды. Сергей Аксенов, глава республики

Ранее Сергей Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму.

Видео: ВК/Сергей Аксенов