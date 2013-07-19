Сергей Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму

Глава Крыма надеется на наращивание темпов вакцинации в регионе.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых на полуострове. Об этом чиновник сообщил коллегам в рамках правительственного совещания. Руководитель полагает, что в текущем сезоне регион будет ждать ажиотаж на туры.

Сейчас поедет туристов огромное количество. Уже на сегодня заявок по аэропорту "Симферополь" видим, что только аэропорт более 6 миллионов пассажиров примет в этом году. Практически на 20% больше, чем в прошлом году. Сезон обещает зашкаливать. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава крымского правительства призвал специалистов наращивать темпы вакцинации населения от коронавируса. Он уверен, что от успешной прививочной кампании зависит комфортное проведение туристического сезона как для путешественников, так и для местных жителей.

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