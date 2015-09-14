Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма

Глава полуострова не видит необходимости для региона в международном признании.

Сергей Аксенов оценил необходимость международного признания для полуострова. Об этом глава региона рассказал в интервью для местного крымско-татарского телеканала "Миллет". По мнению чиновника отказ Запада признавать территорию российской не имеет значения.

Нам какая разница в данном случае. Мы можем говорить только об упущенных возможностях. Что возможно иностранцы вкладывали больше денег в Республику Крым, но если они не хотят, мы их заставить не можем. Сергей Аксенов, глава Крыма

По мнению руководителя региона, дипломатические, научные, культурные и спортивные отношения способны избавить Крым от тех барьеров, построенных вокруг полуострова. Аксенов уверен, что иностранцев на самом деле не интересует судьба крымских татар, а обвинения в нарушении прав человека противники используют в качестве повода для давления на РФ. Глава полуострова считает, что экономические ограничения связаны с намерением противников устроить братоубийственную войну и дестабилизировать обстановку в регионе. Он уточнил, что до событий 2014 года мир не интересовался защитой прав русскоязычного населения или реабилитацией крымско-татарского народа.

Аксёнов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму.

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