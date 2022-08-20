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Аксенов: Система ПВО сработала в Западном Крыму

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Глава Крыма призвал граждан сохранять спокойствие.

Система противовоздушной системы России сработала в Западном Крыму. По информации от главы региона Сергея Аксенова, цель была ликвидирована, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле также нет. Чиновник уточнил, что военнослужащие четко и профессионально выполняют боевые задачи. Он призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только сведениям, предоставленной официальными лицами.

В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Пролет беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе сняли на видео.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: евпатория, крым, пво, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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