Аксенов: Система ПВО сработала в Западном Крыму

Глава Крыма призвал граждан сохранять спокойствие.

Система противовоздушной системы России сработала в Западном Крыму. По информации от главы региона Сергея Аксенова, цель была ликвидирована, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле также нет. Чиновник уточнил, что военнослужащие четко и профессионально выполняют боевые задачи. Он призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только сведениям, предоставленной официальными лицами.

В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Сергей Аксенов, глава Крыма

Пролет беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе сняли на видео.

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