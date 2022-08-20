Пролет беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе сняли на видео

На ролике также слышна интенсивная стрельба.

Пролет украинского беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе очевидцы сняли на видео. Кадры распространились по социальным сетям. На видео показано, как дрон противника приближается к строениям, а затем - пропадает за крышами. При этом полет БПЛА сопровождался звуками активного огня. Напомним, что днем 20 августа губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале о том, что беспилотник прилетел в крышу стратегического здания.

Сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

В настоящее время известно, что в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

Губернатор сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота.

Фото и видео: Telegram / BAZA