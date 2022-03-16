Депутат ГД рассказал о возможном решении по ставкам для микрокредитов.

Председатель профильного комитета Государственной Думы по финансовым вопросам Анатолий Аксаков рассчитывает на повышение ставки по льготной ипотеке до 10%. Такое заявление депутат сделал во время пресс-конференции в центре ТАСС.

Дискуссия идет, пока она не завершилась. Я думаю, конечно, она будет повышена. Не могу сказать, до каких пределов: есть предложение до 12%...довольно серьезное давление на бюджет, который и так уже его испытывает. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Политик напомнил прессе о том, что в обществе также существуют предложения по дальнейшему снижению ставок микрокредитам в размерах больших, чем предусматривается законопроектом. Однако реализовать такой проект окажется непросто из-за подорожания заемных средств. Согласно действующему законодательству в РФ максимальная ставка составляет 365% годовых. В первом чтении нижней палаты парламента рассмотрен документ о снижении ставки до 292% годовых, то есть с 1% в день до 0,8% в день.

Аксаков: предпосылок и оснований для дефолта в России нет.

Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр ТАСС