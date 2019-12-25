В Петербурге стартовала акция "Книги за корм"

Участники акции могут пожертвовать не только корм, но и другие вещи, представленные в списке. Например, древесный наполнитель, стиральный порошок.

В понедельник, 16 августа, в Петербурге стартует Х Благотворительный марафон "Книга за корм" в помощь приютам для бездомных животных. Об условиях акции рассказала Библиотека на Стремянной на своей странице в соцсети. Поддержать идею вызвались библиотеки Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Выборгского, Невского, Кировского, Красносельского, Красногвардейского и Курортного районов Петербурга. Вся собранная помощь уедет в 11 приютов города.

Участникам акции предлагают помочь бездомным животным, направив важные для существования средства: сухой корм или консервы, древесный наполнитель, стиральный порошок и средства для мытья посуды, рулоны хозяйственной бумаги. Примечательно, что сделать заказ можно прямо из дома, необязательно приезжать в библиотеку.

Организаторы акции запланировали несколько мероприятий в библиотеке на Стремянной. Так, 19 августа проведут тематические мастер-классы – участникам помогут в создании значков с эмблемой акции и создании коллажей. А 21 августа, в последний день проведения марафона, пройдет встреча с кинологом.

Самое главное – каждому участнику акции взамен на помощь подарят книгу.

Ранее мы писали, что во Владимирском округе запустили проект "Добрый двор".

Фото: Pexels