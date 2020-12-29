Акция "Добрый год" поможет пожилым петербуржцам в период пандемии

Благотворительный фонд приглашает автоволонтеров принять участие в акции.

С 18 января по 18 февраля в Петербурге пройдет акция "Добрый год", которая призвана помочь пожилым одиноким людям. Пенсионерам развезут продуктовые наборы, бытовую технику и кухонные принадлежности. Благотворительный фонд "Добрый слон" ищет автоволонтеров, которые доставят гуманитарную помощь.

На первом этапе людям старше 70-ти лет привезут муку, макароны, крупы, печенье, сгущенное молоко. На втором и третьем этапе можно будет получить бытовую технику и кухонные принадлежности.

Для того, чтобы стать добровольцем акции, нужно написать "Я волонтер" в мессенджере WhatsApp на номер +7-921-888-71-64.

Фонд "Добрый слон" существует с 2014-го года и занимается организацией досуговых мероприятий и других видов поддержки в домах престарелых и детских социальных учреждениях.

В новогодние праздники нуждающиеся петербуржцы получили 3 тыс. продуктовых наборов.

Фото: пресс-служба фонда "Добрый слон"