Акция "Добрый декабрь"

Если вы в поисках хвостатого друга, обязательно загляните в Soulmate и познакомьтесь со здешними обитателями.

Все коты, которые живут в кафе Soulmate, — воспитанники приюта для бездомных животных "Островок", а значит, они ищут свой дом и любящего хозяина. Чтобы взять себе мурлыкающего домашнего питомца, нужно заполнить анкету в самом заведении или онлайн. Если кураторы одобрят заявку, то котика можно забрать. Чтобы поучаствовать в акции, успеть нужно до 10 января.

Место: Котокафе Soulmate (набережная реки Фонтанки, д. 51-53)

Фото: ВК/ Soulmate — котокафе в Санкт-Петербурге