Акция "Добрый декабрь"

Все коты, которые живут в кафе Soulmate, — воспитанники приюта для бездомных животных "Островок", а значит, они ищут свой дом и любящего хозяина. Чтобы взять себе мурлыкающего домашнего питомца, нужно заполнить анкету в самом заведении или онлайн. Если кураторы одобрят заявку, то котика можно забрать. Чтобы поучаствовать в акции, успеть нужно до 10 января.
Место: Котокафе Soulmate (набережная реки Фонтанки, д. 51-53)
Фото: ВК/ Soulmate — котокафе в Санкт-Петербурге
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