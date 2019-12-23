Акции "Сургутнефтегаза" обновили рекорд 13-летней давности

Стоимость одной бумаги превысила отметку в 50 рублей.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" впервые за 13 лет превысили отметку в 50 рублей, составив 50,35 рубля за бумагу на торгах Московской биржи. Об этом говорят данные торговой площадки 23 декабря.

В последний раз цена акций превышала полсотни рублей в мае 2006 года. Тогда одна акция стоила 50,8 рублей, прибавив 5,6%, и установила исторический максимум. Отмечается, что котировки растут в отсутствие корпоративных новостей. В ходе торгов привилегированные акции "Сургутнефтегаза" растут на 1,1%.

"Сургутнефтегаз" занимается разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой нефти и газа, производством электроэнергии и нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

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