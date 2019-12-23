Названы самые прибыльные компании России по итогам 2020 года

Чистая прибыль компании в 2020 году составила 743 млрд рублей.

Самой прибыльной российской компанией в 2020 году, по версии журнала Forbes, стал "Сургутнефтегаз". Чистая прибыль компании составила 743 млрд рублей.

Второе место в рейтинге самых прибыльных российских компаний в 2020 году занял "Норильский никель". Прибыль компании составила 264 млрд рублей. "Роснефть" расположилась на третьем месте с прибылью 181 млрд рублей.

В топ-10 также вошли "Атомэнергопром", "Газпром", "Транснефть", "Полюс" и так далее.

А вот самыми прибыльными российскими бизнесами Forbes назвал "Русгидро", "Магнит" и "Мегафон".

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