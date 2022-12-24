Рассказываем, как в Петербурге развивается Академия управления городской средой, градостроительства и печати

Академия готовит квалифицированные кадры для строительной отрасли Санкт-Петербурга.

Академия управления городской средой, градостроительства и печати – одно из крупнейших средних профессиональных учебных заведений Северо-Запада. В её стенах ведётся обучение по 16 специальностям и 1 профессии среднего профессионального образования. Учащиеся осваивают дизайн и земельно-имущественные отношения, строительство и эксплуатацию зданий, архитектуру и многое другое. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На сегодняшний день мы – это пять тысяч студентов, мы – это четыре площадки города, мы – это тот трудовой ресурс, который в ближайшие 5-10 лет окажется в Санкт-Петербурге и, без всякого сомнения, будет востребован. Анатолий Кривоносов, директор академии

Академия готовит квалифицированные кадры для строительной отрасли Санкт-Петербурга. При поддержке Комитета по строительству и потенциальных работодателей молодёжь обеспечивают актуальными знаниями и производственной практикой. Кроме того, у академии есть собственные практические площадки, на которых ребята могут освоить ключевые прикладные навыки.

Внешний вид аудиторий и кабинетов академии соответствует запросам современной молодёжи. Здесь активно развивается студенческая жизнь: от спортивных сборных до команды по киберспорту.

Видео: портал "Строительный Петербург"