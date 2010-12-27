Академия имени Репина незаконно сдавала помещения четырем коммерсантам

Прокуратура Петербурга обнаружила, что помещения академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина сдавали коммерческим фирмам без разрешения от Росимущества.

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района Петербурга обнаружили нарушение законодательства о распоряжении государственным имуществом. Удалось выяснить, что Дирекция по эксплуатации зданий и финансово-хозяйственному обеспечению при Российской академии художеств без законного разрешения Росимущества сдавала в аренду помещения академии художеств имени Репина.

В здании Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств помещения арендовали ООО "БалтСиб Кейтеринг", ООО "ВЕЩ", ООО "ВЕНДОС", ИП Васильев В.В.

Прокуроры возбудили административные дела в отношении организаций. А главам компаний и руководителю Дирекции отправили представления об устранении нарушений. За устранением нарушений следят специалисты.

Фото: Академия имени Репина