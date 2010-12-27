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Академия имени Репина незаконно сдавала помещения четырем коммерсантам
Сегодня, 15:57
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Asyaromanenkova
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Академия имени Репина незаконно сдавала помещения четырем коммерсантам

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Прокуратура Петербурга обнаружила, что помещения академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина сдавали коммерческим фирмам без разрешения от Росимущества.

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района Петербурга обнаружили нарушение законодательства о распоряжении государственным имуществом. Удалось выяснить, что Дирекция по эксплуатации зданий и финансово-хозяйственному обеспечению при Российской академии художеств без законного разрешения Росимущества сдавала в аренду помещения академии художеств имени Репина.

В здании Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств помещения арендовали ООО "БалтСиб Кейтеринг", ООО "ВЕЩ", ООО "ВЕНДОС", ИП Васильев В.В.

Прокуроры возбудили административные дела в отношении организаций. А главам компаний и руководителю Дирекции отправили представления об устранении нарушений. За устранением нарушений следят специалисты.

Фото: Академия имени Репина

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Теги: новости питера , новости спб , росимущество
Категории: Новости СПб

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