По данным специалистов, аист здоров, хорошо летает и не травмирован.

Аист был обнаружен в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщил Комитет по животному миру Ленинградской области.

Все его коллеги улетели зимовать в тёплые страны, капуста зимой не растет, а детишек приносить молодым семьям надо. Ничего не поделать, аисту пришлось остаться. Комитет по животному миру Ленинградской области

По данным специалистов, аист здоров, хорошо летает и не травмирован. Однако из-за заморозков он прилетел в коровник в Лужском районе. Хозяева фермы сразу обратились в комитет по животному миры. Аиста было решено перевезти в "Приют Белоснежки", где он останется до весны. Потом его отпустят на волю.

Видео: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области