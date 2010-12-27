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Air France отменяет полеты в Петербург из-за двухдневной забастовки рабочих
Сегодня, 14:29
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lesjasap
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Air France отменяет полеты в Петербург из-за двухдневной забастовки рабочих

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В ближайшее время пассажиры смогут улететь из "Пулково" во Францию только с помощью "Аэрофлота"

Авиакомпания Air France объявила об отмене трех рейсов из аэропорта Шарля де Голля в петербургский аэропорт "Пулково". Руководство рассказало, что причиной такого положения дел стала забастовка персонала. По данным пресс-службы, рабочие в течение нескольких дней отказывались выходить на места.

Рейсы отменены не только в Россию, но и по другим мировым направления. Перевозчику пришлось отказаться от 75 процентов перелетов. В Северную столицу самолеты компании должны были отправляться дважды в день.

Утренний борт вылетел по расписанию. Он вернется в шесть часов вечера обратно. Следующий - вечерний рейс снят с расписания. Он должен был вылететь из Парижа. Для пострадавших по вине компании пассажиров предусмотрено перебронирование без дополнительной платы.

Стоит отметить, что раз в сутки во Францию  также летает авиакомпания "Аэрофлот".

Фото: Piter.tv

Теги: air france , забастовка , париж , пулково , рейс , франция
Категории: Новости СПб

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