Агрессивный петербуржец со строительным инструментом напугал прихожан в храме Петергофа

Пострадавших от его действий нет, петербуржец привлечен к административной ответственности.

Полицейские задержали гражданина, который вел себя агрессивно в одном из Соборов в Петергофе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так во вторник, 7 мая, в Петергофе 33-летний гражданин на автомобиле "Хендай" повредил пластмассовый шлагбаум около одного из храмов. После этого он взял строительный инструмент и направился в сам храм. Там он вел себя крайне агрессивно, чем вызвал недовольство людей.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали мужчину и доставили в отдел для разбирательства. Пострадавших от его действий нет, петербуржец привлечен к административной ответственности.

Во вторник, 7 апреля, очевидцы сообщили, что на территории церкви на Лиговском неизвестный ударил ножом мужчину.

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