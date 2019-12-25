Офисы будут переведены в США и РФ.

Агентство Sputnik прекратит редакционную работу в Великобритании. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы СМИ. Международное информационное агентство заявило, что больше не будет вещать на английском языке на территории королевства. Все офисы переводятся в США и РФ в рамках реорганизации деятельности. При этом события в Британии будут освещаться.

Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik из Британии в Вашингтон и Москву. пресс-служба агентства

Известно, что решение о реорганизации принято руководящим составом медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik. Решение позволит более эффективно работать данному СМИ.

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