Агентство Sputnik прекратит редакционную работу в Великобритании. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы СМИ. Международное информационное агентство заявило, что больше не будет вещать на английском языке на территории королевства. Все офисы переводятся в США и РФ в рамках реорганизации деятельности. При этом события в Британии будут освещаться.
Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik из Британии в Вашингтон и Москву.
пресс-служба агентства
Известно, что решение о реорганизации принято руководящим составом медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik. Решение позволит более эффективно работать данному СМИ.
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Фото: Pixabay.com
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