3 мая по всей Ленобласти пройдут праздничные массовые мероприятия

В понедельник в ряде районов Ленинградской области продолжатся различные культурные, спортивные и памятные акции, события и соревнования, приуроченные к майским праздникам.

Жители Ленобласти и отдыхающие за городом петербуржцы смогут посетить и принять участие в блиц-турнире по шахматам в Бокситогорске, волейбольных матчах в деревне Зимитицы, первенстве по конному спорту в поселке Энколово, поддержать участников турнира по футболу и дзюдо во Всеволожске и поселке имени Морозова, а также включиться в соревнования по спортивному ориентированию в поселке Юкки.

Для велосипедистов и легкоатлетов запланированы пробеги по улицам Выборга, в Гатчине пройдет 2 этап пятой летней Спартакиады молодежи по бадминтону. В Кингисеппском районе можно будет посетить первенство по хоккею и фестиваль красок, посадку сирени и жасмина на "Аллее памяти", посвященный Международному дню танца концерт.

В Киришах состоятся массовые катания на коньках, а в Кировске - катания на автомобилях в рамках соревнований "Трофи-рейд", в Тосно состоится молодежный турнир по стритболу.

В Лужском районе запланирована встреча с байкерами из группы "Ночные волки", в Подпорожье - с концертной группой морской пехоты "Черные береты".

Патриотические акции и творческие мастер-классы для детей, на которых они смогут изготовить праздничные открытки, узнать больше о городах-героях Ленинградской области и получить Георгиевские ленты, состоятся в Тосненском, Приозерском и Кингисеппском районах.

В 2021 году к майским праздникам указом президента были добавлены нерабочие дни с 4 по 7 мая в целях сохранения нераспространения коронавирусной инфекции. Общий период праздничных дней продлится, таким образом, с 1 по 10 мая.