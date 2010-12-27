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Аэропорт "Пулково" поздравил рекордного 16-ти миллионного пассажира на рейсе из Берлина
Сегодня, 8:11
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lesjasap
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Аэропорт "Пулково" поздравил рекордного 16-ти миллионного пассажира на рейсе из Берлина

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Петербургский аэропорт “Пулково” за 2017 год принял рекордное количество пассажиров. Через воздушную гавань прошло 16 миллионов человек. 
 
Ранее показатель авиаперевозок достигал максимума в 14,5 миллионов пассажиров. Предыдущее “золото” получил 2014 год. 
 
Как сообщают представители “Полково”, рекордным 16-миллионным пассажиром стала петербурженка. которая прилетела в Северную столицу из Берлина, чтобы отметить Новый год в кругу семьи. Женщине торжественно вручили сертификат на обслуживание в вип-зале и фирменные сувениры аэропорта. Повезло и пассажирам, летевшими с ней на одной рейсе: для них подготовили праздничное угощение и памятные подарки.
Теги: аэропорт , итоги года , пассажиры , пулково
Категории: Новости СПб

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