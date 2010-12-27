Аэропорт "Пулково" поздравил рекордного 16-ти миллионного пассажира на рейсе из Берлина

Петербургский аэропорт “Пулково” за 2017 год принял рекордное количество пассажиров. Через воздушную гавань прошло 16 миллионов человек.

Ранее показатель авиаперевозок достигал максимума в 14,5 миллионов пассажиров. Предыдущее “золото” получил 2014 год.

Как сообщают представители “Полково”, рекордным 16-миллионным пассажиром стала петербурженка. которая прилетела в Северную столицу из Берлина, чтобы отметить Новый год в кругу семьи. Женщине торжественно вручили сертификат на обслуживание в вип-зале и фирменные сувениры аэропорта. Повезло и пассажирам, летевшими с ней на одной рейсе: для них подготовили праздничное угощение и памятные подарки.