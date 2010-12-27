Коллеги бывшего доцента СПбГУ Соколова оплатили ему адвоката

Несмотря на то, что у подсудимый сейчас не располагает финансами, по словам адвоката, он хочет помочь семье убитой Анастасии Ещенко.

Стало известно, кто оплатил услуги адвоката бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову. Оказалось, что защиту обвиняемому в убийстве профинансировали коллеги, сообщил адвокат подсудимого Александр Почуев, передало "РИА Новости".

Почуев сказал, что у Соколова нет денег на адвокатские услуги, в этом ему помогли его знакомые-историки. Также экс-преподаватель планирует оказать материальную поддержку семье убитой Анастасии Ещенко и принять участие в организации похорон. Адвокат отметил, что таким образом мужчина не пытается откупиться, а хочет смягчить трагедию.

Напомним, 9 ноября при попытке избавиться от тела аспирантки историк Олег Соколов упал в Мойку. Выловившие его спасатели нашли в его рюкзаке травматический пистолет и отрубленные женские руки. Мужчина признался в том, что он совершил убийство.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга