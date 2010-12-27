Адвокат Кокориных рассказала, как чувствуют себя братья в "Бутырке"

Татьяна Стукалова опубликовала пост в своем Instagram.

Адвокат Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова навестила своих подзащитных в "Бутырке" и рассказала, как они себя чувствуют. Пост появился 13 часов назад в ее Instagram.

По словам Стукаловой, с Кокориными все в порядке. Они чувствуют себя "неплохо", и передают всем и каждому огромное спасибо за поддержку. В "Бутырку" к Александру Кокорину приходит множество писем, спортсмен уже успел ответить на тысячу из них. Фанаты желают нападающему "Зенита" скорейшего освобождения, сил и терпения.

Напомним, Александр Кокорин вместе со своим другом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и братом Кириллом в одном из столичных кафе избили главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. Суд заключил всех троих под стражу до 8 декабря.

Ранее мы писали, что Боярский сравнил Кокорина с мушкетером Д"Артаньяном.

Фото: MDK