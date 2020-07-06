Адвокат Олега Соколова заявил о нарушении права на защиту его подопечного

Защитник обратил на это внимание судьи.

Сегодня, 6 июля, на судебном заседании подсудимый Олег Соколов неоднократно заявлял о том, что ему не видно содержимое файлов на телефонах и ноутбуках, которые являются вещественными доказательствами. В беседе с Piter.TV адвокат Соколова Сергей Лукьянов обратил внимание на то, что права его подопечного были нарушены.

Если бы мы были в суде в другом государстве, он не был бы за стеклом, он сидел бы, как и все, но за какой-то перегородочкой, и смотрел. Тут и плохо было слышно, неоднократно мы жаловались, и далековато было видно. Это в любом случае нарушение права на защиту. заметил Лукьянов.

По словам адвоката, один из ключевых способов защиты ― это участвовать в исследовании доказательства и досконально знать их.

Дело в том, что сегодня в суде обнародовали переписку Соколова с убитой Анастасией Ещенко. Изучалось также содержание ее ноутбука ― фотографии, а также другие файлы. Соколов заявлял о том, что ему ничего не видно, при этом подсудимому не обеспечили для знакомства с доказательствами подходящих условий.

Ранее Piter.TV пообщался с адвокатом потерпевшей стороны. Адвокат Александра Бакшеева обратила внимание на то, что на телефоне не было сообщений Олега Соколова.

Видео и фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга