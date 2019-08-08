Адвокат Алибасова подал в суд иск против производителя "Крота" на 100 млн рублей

Также к ответственности защита хочет привлечь гипермаркет "Ашан".

Бари Алибасов подал в суд иск против производителя средства для прочистки труб "Крот" и гипермаркета "Ашан". Как сообщает "РИА Новости", в Пресненский суд от адвоката Алибасова Андрея Комиссарова поступило заявление на 150 страниц.

К основным документам были приложены все экспертизы. Алибасов хочет отсудить у компаний 100 млн рублей. Из них 85 млн продюсер требует в качестве причиненного здоровью ущерба. Еще 15 млн Алибасов требует в качестве морального ущерба.

Адвокат пострадавшего заявил, что производитель не оснастил упаковку специальной блокирующей пробкой. Также защита строится на том, что упаковка "Крота" похожа на бутылку с соком. Напомним, в июне Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с острым отравлением и ожогами пищевода после того, как случайно выпил средство для прочистки труб "Крот".

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Бари Алибасов и группа На-На