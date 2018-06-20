Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения "Тотального диктанта"

Желающим проверить свою грамотность необходимо до 12 апреля зарегистрироваться на сайте: https://totaldict.ru/vyborg/#/stages.

В предстоящую субботу, 13 апреля, в Выборге пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант" (12+). Начало в 14.00.

Для проведения мероприятия в городе организованы 4 площадки:

Выборгский филиал РАНХиГС при Президенте РФ (г. Выборг, Ленинградский проспект, д. 11);

Центральная городская библиотека А. Аалто (г. Выборг, пр. Суворова, д. 4);

Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (г. Выборг, ул. Парковая, д. 2);

МБОУ "СОШ № 14" (г. Выборг, ул. Гагарина, 36).

Желающим проверить свою грамотность необходимо до 12 апреля зарегистрироваться на сайте: https://totaldict.ru/vyborg/#/stages.

Отметим, на данный момент регистрация на площадку библиотеки А. Аалто завершена.

Иностранцы, изучающие русский язык, смогут написать тест TruD, который пройдет в один день с "Тотальным диктантом" в филиале РГПУ им. Герцена.

Напомним, в 2018 году в Выборге "Тотальный диктант" написали 120 человек, в том числе иностранных граждан. По результатам акции 6 участников справились с испытанием на "отлично".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО