Администрация Трампа предложила ввести санкции против Минобороны России

В предварительном списке также находятся российские и китайские предприятия.

Администрация Дональда Трампа предложила ввести санкции против Минобороны России. Об этом говорится в черновом варианте ограничительного списка, который имеется в распоряжении журналистов "РИА Новостей". В СМИ уточнили, что в список также могут попасть российские предприятия оборонной и гражданской промышленности, один из ФГУПов, связанный с администрацией президента Владимира Путина, экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

В общей сложности Вашингтон подготовил ввод санкций для 89 китайских компаний, которые сотрудничают с военным ведомством, а также около трех десятков российских организаций.

Напомним, что ранее государственный департамент США объявил об ограничениях в отношении российских компаний "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group. Основанием для ввода ограничений против предприятий стал закон о нераспространении.

Трамп разрешил своей администрации начинать передачу власти Байдену.

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