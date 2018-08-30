Мечта геймера: Acer представила игровой ноутбук-трансформер нового поколения

Компания опубликовала видео с ноутбуком, с поворотным монитором, усовершенствованными клавишами и новейшей системой охлаждения.

На презентации компания Acer представила новый игровой ноутбук с необычной трансформацией монитора.

Публичная демонстрация новинки пройдет в рамках выставки IFA 2018 в Берлине с 31 августа по 5 сентября. Новинка от Acer получила название Predator Triton 900. В этом ноутбуке компания реализовала самые новейшие и необычные технологии. Больше всего удивила шарнирная конструкция поворотного механизма трансформации ноутбука. Экран у новинки имеет разрешение 4К.

Кроме этого в игровом ноутбуке клавиши собраны по новейшим технологиям, а также принципиально новая система охлаждения ноутбука.

Видео: Predator Gaming