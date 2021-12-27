Абрамченко заявила, что нет причин для скачкообразного роста цен в новом году

Она сказала, что по многим культурам был собран хороший урожай.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила в интервью телеканалу "Россия-24", что в новом году нет причин для скачкообразного роста цен ан продукты. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам вице-премьера, по многим культурам урожй был собран хороший.

Нехватка была по картофелю. Поэтому были приняты дополнительные меры. Виктория Абрамченко, вице-премьер России

Абрамченко сказала, что дополнительный акцент в 2022 году нужно будет сделать на производстве молока, а также морепродуктов, овощей и бахчевых культур. Он отметила, что рассматривалась возможность ввоза из стран СНГ дополнительного объема. Однако по цене ниже внутреннего рынка можно завезти не все виды продовольствия.

Ранее мы писали, что на проект МС-21 правительство России выделит 61 млрд рублей.

Видео: Youtube/Россия 24