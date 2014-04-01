Абрамченко: инвесторам в лесопромышленную отрасль дадут отсрочку на год

Вице-премьер РФ рассказала о послаблениях для лесопромышленного комплекса страны.

Виктория Абрамченко: инвесторам в лесопромышленную отрасль дадут отсрочку. Соответствующее заявление сделали представители телеканала "360". Известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал правительственное постановление о том, что обязательства по созданию и модернизации лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных для создания с 1 марта по 1 сентября 2023 года, вкладчики могут отложить еще на один год. Заместитель главы кабмина уточнила, что данная антикризисная мера позволит властям страны сохранить рабочие места для населения и сырьевую базу.

Это важная мера поддержки лесопромышленников. Постановление позволит не допустить лишения сырьевой базы, остановки производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса. И конечно, позволит сохранить рабочие места на предприятиях. Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ

Отсрочку получат отечественные предприятия лесопромышленного комплекса, которые реализуют приоритетные для государства инвестиционные проекты в области освоения лесов. Если инвестор нарушит поквартальный график реализации программы, то его могут исключить из перечня приоритетных. Затем власти получат право досрочно расторгнуть договор аренды территории. Для нивелирования рисков нарушения сроков реализации проектов, срок выполнения обязательств инвестора продлят на 12 месяцев.

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