ATP отменила ближайшие турниры из-за коронавируса

Мужские соревнования не будут проходить до 20-го апреля.

Мужская теннисная ассоциация (ATP - прим.) на своем официальном сайте объявила об отмене всех турниров на шесть недель из-за эпидемии коронавируса.

Согласно календарю ассоциации, ближайшие турниры должны были пройти в шести городах: Майами ("Мастерс" хард), Хьюстон (грунт), Марракеш (грунт), Монте-Карло ("Мастерс", грунт), Барселона (грунт) и Будапешт (грунт).

"Мы считаем, что это необходимое решение, которое надо принять сейчас для защиты наших спортсменов, персонала и всего теннисного сообщества от этой глобальной эпидемии. Будем с нетерпением ждать возобновления турниров, когда ситуация улучшится" - приводит слова председателя ATP Андреа Гауденци официальный сайт федерации.

Напомним, что летом 2020-го в Москве собирались открыть крупнейший в Европе теннисный клуб.

Фото: Twitter / @atptour