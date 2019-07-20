Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в "Лужниках"

На территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году построят крупнейший в Европе теннисный клуб. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Сообщается, что подрядчик уже выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундамента. Помимо этого к концу подходят работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей.
Общая площадь здания составляет 36 тысяч кв м. Клуб будет включать в себя 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, корты для пляжного и падел-тенниса. Все зоны оснастят видеосистемой.
Здание будет украшено в архитектурном стиле деконструктивизм. В качестве стройматериалов используют стекло, металл и бетон.
Фото: сайт мэра Москвы
Обсуждение ( 0 )