Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в "Лужниках"

Здание будет украшено в архитектурном стиле деконструктивизм.

На территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году построят крупнейший в Европе теннисный клуб. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Сообщается, что подрядчик уже выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундамента. Помимо этого к концу подходят работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей.

Общая площадь здания составляет 36 тысяч кв м. Клуб будет включать в себя 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, корты для пляжного и падел-тенниса. Все зоны оснастят видеосистемой.

Здание будет украшено в архитектурном стиле деконструктивизм. В качестве стройматериалов используют стекло, металл и бетон.

Фото: сайт мэра Москвы