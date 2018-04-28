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На военно-морском параде в Петербурге покажут "убийцу авианосцев"
Сегодня, 11:49
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alexandra08
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На военно-морском параде в Петербурге покажут "убийцу авианосцев"

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В параде также примут участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров".

В Петербурге на Главном военно-морском параде продемонстрируют атомный подводный ракетоносец проекта "Антей". Об этом сегодня 28 апреля  сообщает издание "Петербургский Дневник". Это оружие неофициально называют "убийцей авианосцев".

Стало известно, что в параде также примут участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров". Всего на военно-морском празднике покажут более 40 боевых кораблей, а также 25 самолетов и вертолетов.

Напомним, что в составе Военно-Морского флота восемь подводных лодок проекта "Антей". "Убийца авианосцев" вооружен 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" и шестью торпедными аппаратами.

Фото: defendingrussia.ru

Теги: вмф , новости спб , убийца авианосцев
Категории: Новости СПб

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