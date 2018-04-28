На военно-морском параде в Петербурге покажут "убийцу авианосцев"

В параде также примут участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров".

В Петербурге на Главном военно-морском параде продемонстрируют атомный подводный ракетоносец проекта "Антей". Об этом сегодня 28 апреля сообщает издание "Петербургский Дневник". Это оружие неофициально называют "убийцей авианосцев".

Стало известно, что в параде также примут участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров". Всего на военно-морском празднике покажут более 40 боевых кораблей, а также 25 самолетов и вертолетов.

Напомним, что в составе Военно-Морского флота восемь подводных лодок проекта "Антей". "Убийца авианосцев" вооружен 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" и шестью торпедными аппаратами.

Фото: defendingrussia.ru