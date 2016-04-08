ALEKSEEV выступил с первым сольным концертом в Санкт-Петербурге

ALEKSEEV собрал на своем большом сольном концерте 2,5 тысячи человек.

1 октября в Санкт-Петербурге дал первый сольный концерт победитель в номинации «Прорыв года» по версии премии МУЗ-ТВ, участник шоу «Голос» и просто невероятно талантливый украинский певец ALEKSEEV.

Заниматься вокалом популярный исполнитель начал еще со школы, но известность пришла к нему спустя годы большой работы и усилий. Всего за три года он смог завоевать сердца миллионов людей из разных стран, уверенно закрепился на верхних строчках музыкальных чартов, стать обладателем многих престижных наград в странах СНГ и выступить в более 200-ста раз не меньше чем в двадцати странах мира.

Большим прорывом сам ALEKSEEV считает первый большой сольный концерт в Санкт-Петербурге, который состоялся в ДК имени Ленсовета в минувшее воскресенье. Певец исполнил свои самые яркие хиты, такие как «Пьяное солнце», «Океанами стали», «Чувствую душой», «Снов осколки» и очень удивился, когда фанаты подпевали ему даже песни на его родном языке. Также ALEKSEEV исполнил новую песню, еще не презентованную публике.

«Сейчас самое важное для меня это моя новая песня, которую я люблю. Я надеюсь, ее полюбит и публика», - поделился ALEKSEEV с корреспондентами Piter.tv.

Желающих лично увидеть певца в Северной столице набрался полный зал, который, стоит отметить, рассчитан на 2400 человек. Собравшиеся подпевали песни любимого исполнителя, превращали зал в звездное небо с помощью фонариков, создавая этим невероятную атмосферу.

Исполнителю удалось вместе со своей командой по истине зажечь публику, ALEKSEEV выходил на бис, когда люди уже превратили ДК Ленсовета в танцпол, и пел хиты в танцевальных аранжировках.

«Я готовился к этому концерту длительный период времени не только морально. Было большое количество репетиций. Мы хотели не то чтобы угодить или удивить, а постараться совпасть с настроением, которое царит в этом городе. Санкт-Петербург особенный город, все об этом знают, и в эту атмосферу нужно и важно попасть. Я думаю, сегодня у нас получилось, это огромная победа для команды и большое счастье для меня, как для артиста, когда люди в унисон поют мои песни», - подвел итоги ALEKSEEV после своего выступления.

ALEKSEEV признался, что не любит загадывать наперед, поэтому когда певец будет покорять Европу, пока не известно, но кажется такими темпами, это произойдет в ближайшем будущем. А пока что исполнитель со своей командой отправляется в большое турне. 26 октября он выступит в Минске, а 10 ноября - в Москве.

Видео: Piter.tv