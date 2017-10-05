ALEKSEEV рассказал о главном учителе в жизни

Украинский певец ALEKSEEV рассказал PiterTV о главном учителе в жизни.

1 октября в Санкт-Петербурге дал первый сольный концерт победитель в номинации «Прорыв года» по версии премии МУЗ-ТВ, участник шоу «Голос» и просто невероятно талантливый украинский певец ALEKSEEV.

"У меня был учитель главный в жизни. И у меня большая память об этом человеке - здесь, внутри. Я знаю, насколько эта миссия помогает остальным. Я начал свое дело в 10 лет, конечно же, я тогда ничего не понимал - что меня ждет дальше. По истечении жизни, я находил для себя новых кураторов, которые открывали для меня те путеводители, по которым я иду и продолжаю идти. То, что я несу внутри себя сейчас, это огромная благодарность той самоотдаче. Это люди, которые живут ради другиех. Это большие филантропы, и конечно же, без них не было бы многих великих людей."

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