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96 классов закрыли на карантин в Петербурге
Сегодня, 18:41
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smirenny

96 классов закрыли на карантин в Петербурге

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Речь идет о 53 школах.

В среду, 25 ноября, на количество классов, ушедших на карантин в 53 школах, увеличилось до 96. Детям придется заниматься дистанционно из-за коронавируса. 

В Смольном отметили, что данное число составляет лишь 0,48 % от общего количества классов в Петербурге. Накануне на удаленное обучение перешли 65 классов. Уточняется, что смешанный формат занятий выбрали 12 985 человек. 

Помимо этого, на "удаленку" перешли 22 группы в 15 детских садах.

Ранее мы писали, что аварийную школу на улице Ольги Форш заменят современным зданием.

Фото: Piter.TV

Теги: карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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