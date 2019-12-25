96 классов закрыли на карантин в Петербурге

Речь идет о 53 школах.

В среду, 25 ноября, на количество классов, ушедших на карантин в 53 школах, увеличилось до 96. Детям придется заниматься дистанционно из-за коронавируса.

В Смольном отметили, что данное число составляет лишь 0,48 % от общего количества классов в Петербурге. Накануне на удаленное обучение перешли 65 классов. Уточняется, что смешанный формат занятий выбрали 12 985 человек.

Помимо этого, на "удаленку" перешли 22 группы в 15 детских садах.

Ранее мы писали, что аварийную школу на улице Ольги Форш заменят современным зданием.

Фото: Piter.TV