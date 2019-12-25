Аварийную школу на улице Ольги Форш заменят современным зданием

Подрядчика для строительства нового здания школы определят до конца года.

Петербургский комитет по строительству разработал проект здания на месте аварийной школы на улице Ольги Форш. По информации портала "Строительный Петербург", разрушающееся здание заменит четырехэтажное новое. Обновленная школа сможет вместить 550 учеников.

Отмечается, что разработкой проекта занимается ООО "Проектно-строительная компания Вертикаль", заказчиком выступил Фонд капитального строительства и реконструкции. Новое здание займет участок в 25,8 тысяч квадратных метров, площадь застройки составит 4,5 тысячи "квадратов". Согласно проекту, рядом со зданием обустроят автомобильные проезды, пешеходные дорожки, игровые площадки, а также посадят новые деревья и кусты, благоустроят газоны и цветники.

Школу №136 закрыли в минувшем мае в связи с аварийностью, сейчас вход в здание запрещен, а коммунальщики заварили проходы в ограде вокруг учреждения. Подрядчика для строительства нового здания определят до конца года.

Ранее депутат ЗакСа попросила не сносить школу на улице Ольги Форш

Фото: "Строительный Петербург"