На празднование 95-летия Ленобласти потратят более 49 млн рублей

Итоги аукциона подведут 30 июня.

Сосновый Бор готовится к празднованию 95-летия со дня основания Ленинградской области. Празднование обойдется в десятки миллионов рублей. Информация опубликована на сайте государственных закупок.

Прием заявок на участие в организации праздника завершился 15 июня. Итоги аукциона подведут 30 июня. Потратить на проведение торжества планируют 49 млн 250 тысяч рублей. Подрядчик должен разработать концепцию мероприятия, оборудовать сцену, оформить декорации и организовать выступления артистов.

В концертной программе должны быть выступления танцоров, хоровых и детских эстрадных коллективов, шествие 18-ти делегаций от районов.

В последний раз годовщину со дня основания Ленинградской области отмечали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах праздник был отменен из-за коронавируса.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области (2019 год)