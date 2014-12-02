Аэропорту Пулково исполнилось 89 лет

С праздником коллектив поздравил глава Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" с 89-й годовщиной аэропорта Пулково.

За эти годы маленький аэродром, носивший название "Шоссейная", превратился в крупнейший на северо-западе России авиационный узел. Александр Беглов, губернатор

В 2019 году пассажиропоток "Пулково" достиг рекордных 19,6 миллиона человек. В 2020 году, несмотря на ограничения аэропорт был признан одним из лучших в Европе по качеству обслуживания пассажиров.

Из Пулково 22 июня отправились первые рейсы в Турцию.

Фото: Piter.tv