86-летний петербуржец отравился смесью таблеток в квартире на Учительской улице

Мужчину поместили в отделение токсикологии в состоянии средней тяжести.

Днем 21 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи, в которой говорилось о госпитализации 86-летнего мужчины с острым пероральным отравлением.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, пенсионер отравился смесью лекарственных препаратов в своей квартире на учительской улице. Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу с кровотечением после связи с неизвестным.

Фото: Piter.TV