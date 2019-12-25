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86-летний петербуржец отравился смесью таблеток в квартире на Учительской улице
Сегодня, 9:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

86-летний петербуржец отравился смесью таблеток в квартире на Учительской улице

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Мужчину поместили в отделение токсикологии в состоянии средней тяжести.

Днем 21 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи, в которой говорилось о госпитализации 86-летнего мужчины с острым пероральным отравлением.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, пенсионер отравился смесью лекарственных препаратов в своей квартире на учительской улице. Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу с кровотечением после связи с неизвестным.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, пенсионеры
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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