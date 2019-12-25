В апреле в Петербурге камеры зафиксировали более 850 тысяч нарушений ПДД

Из них 703 тысячи (83%) составили нарушения скоростного режима.

Более 850 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге за апрель. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Из них 703 тысячи (83%) составили нарушения скоростного режима, 76 тысяч (9%) – движение либо остановка на полосе, предназначенной для общественного транспорта и 71 тысяча (8%) – проезд на запрещающий сигнал светофора (включая стоп-линию).

За безопасностью на дорогах Петербурга следят более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД. Из них 120 – это специальные мобильные комплексы, установленные в городских автобусах и троллейбусах, которые фиксируют выезд на выделенные полосы.

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