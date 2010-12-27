Женщина "кавказской" внешности вынесла из квартиры 80-летней петербурженки 130 тысяч рублей

Она пробыла в доме около полутора часов, обманом она завладела деньгами пенсионерки.

Очередная одинокая пенсионерка стала жертвой мошенников. На этот раз мошенники лишили 130 тысяч рублей 80-летнюю пенсионерку из Московского района. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщина обратилась в полицию Московского района 24 февраля, она рассказала, что 22 февраля (пятница) около 12:20 к ней в квартиру (дом 9/2 по Пулковской улице) пришли женщина кавказской внешности, примерно 50-60 лет. Она пробыла в доме около полутора часов, обманом она завладела деньгами пенсионерки. Из квартиры она вынесла 130 тысяч рублей.

Женщина была одета в бежевую шапку и бежевую куртку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: Piter.TV