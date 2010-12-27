79-летняя актриса заметно помолодела.

79-летняя Галина Польских поразила поклонников своим внешним видом. На свежей фотографии актриса театра и кино прекрасно и молодо выглядит. Совместный снимок с артисткой выложила в свой микроблог Александра Урсуляк и подписала кадр: "Я обожаю Галину Польских!"

Стоит отметить, что поклонники Польских бурно отреагировали на фотографию. Многие пользователи не сразу узнали Галину Александровну и отметили, что она прекрасно выглядит для своего возраста. Некоторые подписчики предположили, что известная актриса прибегла к помощи пластического хирурга.

Галина Польских полюбилась российским зрителям по ролям в таких фильмах, как Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве", "Верность", "Журналист", "Ожидания" и многих других.

Ранее мы писали, что режиссер Кончаловский стал кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Фото: Instagram / sashaursula