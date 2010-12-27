Среди тех, кто поздравил актрису, оказался Владимир Путин.

В среду, 27 ноября, народная артистка РСФСР Галина Польских празднует 80-летний юбилей. Среди тех, кто поздравил актрису, оказался президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Польских здоровья, благополучия и новых ролей. Он также заявил, что она подает пример вдохновенного творческого труда, а ее работы в кинематографе всегда интересны и талантливы.

Галина Польских родилась в Москве в 1939 году. В 1964 году она окончила актерский факультет ВГИКа. Дебютом актрисы в кино стала главная роль семиклассницы Тани Сабанеевой в фильме "Дикая собака динго". Кроме того, Польских снялась в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Любить по-русски", "Тени исчезают в полдень" и других.

Актриса была дважды замужем, имеет двух дочерей Ираду и Марию, а также внука Филиппа.

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