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Галина Польских опровергла слухи о своей госпитализации из-за проблем со здоровьем
Сегодня, 15:23
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Галина Польских опровергла слухи о своей госпитализации из-за проблем со здоровьем

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Актриса объяснила, что будет проходить профилактическое обследование.

Актриса Галина Польских опровергла информацию о том, что её госпитализация в одну из столичных клиник якобы связана с проблемами со здоровьем. Об этом она сообщила телеканалу "360".

Польских подчеркнула, что будет проходить плановое обследование. 83-летняя актриса регулярно следит за здоровьем.

Я  периодически ложусь в больницу для себя, ничего страшного, все нормально. Вот зачем так пишут? Все же не совсем точно. Ну, мне лет-то уже многовато, конечно. Здоровье нужно поддерживать. Я буквально на три дня в больницу, потом выпишусь.

Галина Польских, актриса

Напомним, что данные о госпитализации Польских "из-за проблем с давлением и сердцем" распространили Telegram-каналы.

Ранее мы сообщили о том, что актриса дубляжа Елена Шульман умерла после ДТП в Петербурге.

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС 

Теги: галина польских, новости россии
Категории: Лента новостей,

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