Со дня рождения Натальи Гундаревой прошло 70 лет

Piter.TV вспоминает народную артистку России.

Во вторник, 28 августа, 70 лет могло бы исполниться народной артистке России Наталье Гундаревой. Piter.TV вспоминает одну из самых известных актрис советского кинематографа.

Наталья Гундарева родилась в 1948 году в Москве, в коммунальной квартире на Таганке. Отец и мать девочки работали инженерами на заводе. Любовь к театру досталась Наталье от матери, однако в роли актрисы она себя не видела. В десятом классе Гундарева начала работать чертежницей, поступать в Щукинское училище ее уговорил друг. В 1971 году Наталья окончила курс Юрия Васильевича Катина-Ярцева, на котором училась вместе с Константином Райкиным, Юрием Богатыревым, Натальей Варлей. После пошла работать в Театр имени Маяковского, где прослужила до конца жизни.

Первой значительной ролью, которая принесла известность актрисе, стала Аня Доброхотова в фильме "Сладкая женщина" Владимира Фетина. После съемок предложения от кинорежиссеров посыпались одно за другим. Героини Гундаревой не просто запоминались, а трогали до глубины души. Наиболее известные кинокартины с ее участием: "Осенний марафон", "Одиноким предоставляется общежитие", "Хозяйка детского дома", "Здравствуй и прощай" и многие другие.

На счету Натальи Георгиевны многочисленные роли в театре. К концу 1970-х она становится одной из ведущих актрис театра имени Маяковского. При жизни Гундарева получила множество наград и премий, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, международная театральная премия имени Станиславского, премия президента России.

Народной артистки России не стало 15 мая 2005 года. Она скончалась в больнице Святого Алексия (бывшая 5-я градская) из-за повторного геморрагического инсульта. Актрису похоронили 18 мая на Троекуровском кладбище Москвы.

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Фото: ВКонтакте / Наталья Гундарева