За неделю в Петербурге собрали 6 тонн опасных отходов

Специалисты экологической службы ГУП "Экострой" выполнили 25 выездов.

С 28 ноября по 4 декабря городские аварийные экологические службы приняли 429 сообщений от жителей Петербурга по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

Специалисты экологической службы ГУП "Экострой" выполнили 25 выездов, из них 21 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, 1 аварийный выезд, связанный с ртутными загрязнениями и 3 выезда на иные химические загрязнения. Собрано 5,2 кг ртутьсодержащих отходов.

В рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения за неделю было принято шесть тонн опасных отходов. На утилизацию и обезвреживание отправлены 1975 кг батареек и аккумуляторов, 1582 кг автомобильных покрышек, 1028 кг люминесцентных и светодиодных ламп, 701 кг бытовой и оргтехники, 578 кг химических отходов, 151 кг лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и 9 кг ртутных приборов.

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